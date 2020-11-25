Tatar: Kadına karşı şiddet dendiğinde daha da hassaslaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yayınladığı mesajında kadına karşı şiddet eylemlerinin önüne geçmek ve toplum huzurunu korumak için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın “25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü” mesajı şu şekilde:

Dünya üzerinde yaşayan kadınların yarısı eşlerinden şiddet görüyor. Çin’de, yılda 1 milyon kız çocuğu doğar doğmaz öldürülüyor. Dünyada bu yolla kaybedilen kadın sayısı 50 milyonu buluyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’ne göre, cinsel istismar, taciz ya da tecavüz verilerinin bulunduğu ülkelerin çoğunda, kadınların yüzde 40’ından azı, yardım ya da destek isteyebiliyor.

Aynı verilere göre, dünya genelinde yaklaşık her 10 kadından 4’ü şiddet görüyor ve ne yazık ki aynı veriler, kadınların yüzde 35’inin ömründe en az 1 kez şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’na göre ise; kıtadaki her 3 kadından biri, 15 yaş ve sonrasında şiddet görüyor.

Bu karanlık tablo içimizi ürpertse de, ülkemizde bu kadarının olmamasından dolayı mutluyuz. Ancak bu, KKTC’de kadına yönelik şiddet yok demek değil.

KKTC’de de fiziksel, sözel, psikolojik ve ekonomik anlamda şiddet hatta cinsiyet ayrımı nedeniyle sosyal şiddet yaşayan kadınlarımızın olduğu ve üstelik sosyo-ekonomik durum farketmeksizin bunun yaşandığını biliyoruz.

Bilinen bu şiddet yanında kayıtlara geçmemiş olanların da olabileceğini biliyoruz.

Bugün Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü”.

Şiddetin nerede ve kime yapıldığına bakılmaksızın, elbette tümüne karşı mücadele etmeliyiz. Ancak kadına karşı şiddet dendiğinde daha da hassaslaşıyoruz.

Bu nedenle böylesi günlerin farkındalığı artıran günler olarak karşımız çıkması önemlidir.

Kıbrıs Türk Halkı, hoşgörü ve sevgiyi bilen, ailevi değerlere önem veren aydın bir halktır. Sebebi her ne olursa olsun meşru kabul edilemeyecek Kadına Yönelik Şiddet konusunda da sağduyu ile yaklaşarak, toplumsal olarak bu konuyu geride bırakmamızı sağlayabilecek donanıma sahiptir. Farkındalığı artırmak, hukuki haklarla kadına karşı şiddetin caydırıcılığını sağlamak ve bu konuda birey, devlet ve sivil toplum eşgüdümü ile ilerlemek, başarıya ulaşmak için şarttır.

Ülkemizde kadın hakları hatırı sayılır bir ilerleme noktasındayken, kadına karşı şiddet eylemlerinin hala olması üzücüdür. Bunun önüne geçmek için çalışmanın görevimiz olduğunun bilinci ile toplum huzurunu korumaya ve kadına karşı şiddet eylemlerini sonlandırmak için mücadele etmeye devam edeceğiz