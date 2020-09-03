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Pilli: Toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi

3 Eylül 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1265 olduğunu, 17 pozitif vakaya  rastlandığını, 11 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

3 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1265

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-11

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 125.256

Toplam Vaka Sayısı- 361

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 269

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 88

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 33

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 55

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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