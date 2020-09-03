Dünya

Almanya’nın Solingen kentinde beş çocuğun cansız bedeni bulundu

3 Eylül 2020
Almanya, cinayet, anne, çocuk,

Almanya polisi, Solingen kentinde bir apartman dairesinde beş çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Çocukların ölüm nedeni veya herhangi bir şüpheli olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Perşembe günü Hasseldelle bölgesindeki apartmana acil durum ekiplerinin çağrıldığı bildirildi.

Tabloid Bild gazetesinin sitesinde yer verilen ve henüz doğrulanmamış bilgiye göre, çocukların yaşları bir ila sekiz arasında değişiyor.

Altıncı çocuğun ise hayatta olduğu belirtiliyor.

Bild: Büyükanne polisi aradı

Bild gazetesi aynı zamanda polisi arayan kişinin çocukların büyükannesi olduğunu ve ’27 yaşındaki annelerinin çocukları öldürdüğünü’ söylediğini öne sürdü.

Büyükanne aynı zamanda polise annenin bir çocuğuyla kaçtığını söyledi.

Yine gazeteye göre çocukların annesi Solingen yakınlarındaki Duesseldorf’ta kendini bir trenin önüne atarak intihar etmeye kalkıştı; ancak bu olaydan sağ kurtuldu.

Bild gazetesi, 11 yaşındaki altıncı çocuğun büyükannesinin evinde bulunduğunu aktardı.

Rheinische Post gazetesi ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, polisin Almanya saati ile 13 civarında arandığını, olay yerine giden güvenlik birimlerinin biri 18 aylık, diğerleri iki ve üç yaşlarında üç kız çocuğu ile altı ve sekiz yaşında iki erkek çocuğun cansız bedenlerini bulduğunu bildirdi.

Polis bilgi vermiyor

WDR televizyonu, polisin olayı ceza hukuku kapsamında değerlendirdiğini ifade etti.

Çocukların ebeveynleri konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Polisin olayla ilgili kısa zamanda bir açıklama yapacağı aktarıldı.


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