Almanya’nın Solingen kentinde beş çocuğun cansız bedeni bulundu

Altıncı çocuğun ise hayatta olduğu belirtiliyor.

Bild: Büyükanne polisi aradı

Yine gazeteye göre çocukların annesi Solingen yakınlarındaki Duesseldorf’ta kendini bir trenin önüne atarak intihar etmeye kalkıştı; ancak bu olaydan sağ kurtuldu.

Rheinische Post gazetesi ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, polisin Almanya saati ile 13 civarında arandığını, olay yerine giden güvenlik birimlerinin biri 18 aylık, diğerleri iki ve üç yaşlarında üç kız çocuğu ile altı ve sekiz yaşında iki erkek çocuğun cansız bedenlerini bulduğunu bildirdi.

Polis bilgi vermiyor

WDR televizyonu, polisin olayı ceza hukuku kapsamında değerlendirdiğini ifade etti.

Çocukların ebeveynleri konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.