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Akdoğan İlkokulu’nda sekreterin testi pozitif çıktı

3 Eylül 2020
Covid-19, Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu, PCR test,

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda, okul sekreterinin Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklandı. Okul sekreterinin  6 gündür okula gelmediği tüm öğretmen ve personele PCR test yapılması için harekete geçildiği öğrenildi.

Okul yönetiminin velilere gönderdiği mesaj:

“Sayın veli;

Sizleri aydınlatma bakımından bu bilgileri sizinle paylaşma ihtiyacı duyuyoruz. Okulumuzu yeni öğretim yılına en iyi şekilde açmak için uzun zamandır yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Okul sekreterimizin test sonucunun pek çoğunuzun da duyup öğretmenlerinize sorduğunuz için sizleri aydınlatma adına, doğrudur pozitiftir.

Sekreterimiz hafta sonu da dahil bugüne kadar toplam 6 gündür okula gelmiyor.

Bu konu ile ilgili okul müdürü olarak en üst düzeyde Eğitim bakanlığımızı bilgilendirdik.

Sağlık kurulu bilgilendirildi. Toplu olarak öğretmen ve çalışanlarımıza PCR testi yapılmasını ve izole konusunu sorguladık. Bekliyoruz.

Bizler ve öğretmenlerimiz ile çalışanlarınızın şu an sağlık durumları iyidir. Muavinimizin PCR testi negatif çıktı. Bekliyoruz. Bilgilerinize önemle duyurulur.”


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