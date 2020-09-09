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Pilli: Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı

9 Eylül 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1214 olduğunu, 19 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 10 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

9 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1214

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen vakalar – 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -6

Yerel vakalar -10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 134.479

Toplam Vaka Sayısı- 494

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 296

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 194

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 81

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 113

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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