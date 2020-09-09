Pilli: Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1214 olduğunu, 19 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 10 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
9 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1214
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19
Ülke dışından gelen vakalar – 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -6
Yerel vakalar -10
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 134.479
Toplam Vaka Sayısı- 494
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 296
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 194
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 81
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 113
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok