Türkiye

Türkiye’de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti

9 Eylül 2020
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Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 193 Covid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu. 55 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1181 oldu. 943 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 254 bin 188’e yükseldi.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERE HEPİMİZ DESTEK VERİRSEK DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım” açıklamasını yaptı.


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