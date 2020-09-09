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21 gün sokağa çıkma yasağı gündemde

9 Eylül 2020
sokağa çıkma yasağı

Sağlık Bakanlığı, baş edemediği bulaşı önlemek için sokağa çıkma yasağı ilan etmeye hazırlanıyor. Kabineden bazı bakanlar, bu talebe şiddetle karşı çıktı.

21 günlük sokağa çıkma yasağına karşı duruş sergileyen bakanlar, ekonominin tamamen duracağı ve devlet gelirlerinin sıfırlanacağı görüşünden hareket ediyor.

Yasağa karşı çıkan bakanlar, kapanmanın toplum psikolojisini kötü etkileyeceğini ve üniversitelerin de bundan olumsuz etkileneceğini de öne sürüyor.

Başbakan sıcak bakıyor

Havadis’in hükümete yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin iç bulaşın önlenmesi gerekçesiyle gündeme getirdiği 21 günlük sokağa çıkma yasağına sıcak bakıyor.  Başbakan, oy birliği ile karar üreten Bakanlar Kurulu’nu ikna etmek için yoğun bir telefon trafiği gerçekleştiriyor.

Whatsapp üzerinden toplantı

Havadis’e konuşan kaynak, Başbakan Tatar’ın kabine üyelerini ikna etmesi halinde Whatsapp üzerinden toplantı gerçekleştirerek bu yönde bir karar üretme niyetinde olduğunu belirtti.

Niyet sızdırıldı

Bakanlar Kurulu’nun her aldığı kararın ardından toplumdan ve sektörlerden gelen tepki üzerine düzeltme yaptığına da işaret eden kaynak, “sokağa çıkma yasağı planının” bilinçli olarak sızdırıldığını ve gelecek tepkilere göre kararın şekilleneceğini de kaydetti.

Pilli baskı altında

Havadis’in Sağlık Bakanlığına yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre ise Bakan Ali Pilli, yoğun bir baskı altında. Pandemi merkezlerinde boş yatağın kalmaması nedeniyle, panik yaşayan doktorlar Bakan Pilli’yi kararı uygulatması için baskı altına aldı.


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