Pilli: Şubat tatilini öne çekebiliriz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayınlanan programa katılarak, yerel bulaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Okullar konusuna değinen Ali Pilli, 9 Eylül İlkokulu’nda tespit edilen Covd-19 vaka sayısının 6’ya yükseldiğini ve vakaların 5’inin öğretmen, birinin öğrenci olduğunu belirtti.

Eğitime ara verildi

Bakan Pilli, temaslı takip sürecinin doğru işlemesi adına tedbir amaçlı olarak 9 Eylül İlkokulu’nda eğitime ara verildiğini kaydetti.

Öte yandan tüm okulların tedbir amaçlı kapatılması konusunun sorulması üzerine Ali Pilli, bu hafta içinde okulları gözlem altına aldıklarını belirterek, “Bulaşın durumuna göre yılbaşından sonra Şubat tatilini öne çekebiliriz. Ama bunu yapabiliriz diyorum, yapacağız demiyorum, yanlış algılanmasın” dedi.