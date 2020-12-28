Pilli: 9 Eylül İlkokulunda 2 yeni vaka daha tespit edildi

Ali Pilli, 9 Eylül İlkokulu’nda bugün 2 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayınlanan Manşet programında açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında telefon bağlantısıyla katılan Ali Pilli, sunucunun, 9 Eylül İlkokulunda bugün 2 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Sağlık Bakanı Pilli, 9 Eylül İlkokulu’nda bugün 2 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiğini doğrulayarak, okulda vaka sayısının 5 olduğunu açıkladı.

Amcaoğlu: Okul bir süre kapalı olacak

Sağlık Bakanlığı’nın ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu’nun Covid-19 tedbirleri gereğince ve Sağlık Bakanlığı’nın kararı uyarınca bir süreliğine kapatıldığını açıkladı.

Amcaoğlu bugün sabahtan itibaren okulda ders olmayacağını ifade etti.