Pilli: Son 7 günde temas edenler şu anda gözlem altında

Sağlık Bakanı Ali Pilli Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, KKTC’deki sağlık altyapısının yetersiz olduğunu şimdiye kadar çok kez kendilerinin de ifade ettiğini anlatan Pilli, bu dönemde gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi, “Şimdilik iyi gidiyor ve iyi gitmeye devam edeceğini tahmin ediyorum çünkü sürekli çalışıyoruz” dedi.

Çözmek için niyet varsa tüm sorunların çözülebileceğini ifade eden Pilli, “Halkımızın sağlığı için 7/24 çalışıyoruz” dedi.

Pilli, doktorluğun verdiği enerji ve insan sevgisi ile çalıştıklarını anlattı.

Hastanedeki yatak kapasitesinin artırılması için çalıştıklarını anlatan Pilli, covid hastalarına ayrılan yatakların servislerden alındığını ancak kaynaklardan maksimum seviyede yararlanmak durumunda olduklarını anlattı.

Psikiyatri servisi içerisine 12 yoğun bakımı olan 50 yataklı ve 22 odalı bir servis kurmak için çalışıldığını anlatan Pilli, ayaktan tanı merkezinin pandemi için ayrılacağını, oraya bir tomografi cihazı da alındığını söyledi.

Ayaktan tanı merkezinin altındaki diş merkezi ve endoskopi merkezinin taşınacağını da dile getiren Pilli, hastaneyi maksimum düzeyde kullanmak için çalıştıklarını ifade etti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne gitme konusunda insanların endişe etmesıne gerek olmadığını söyleyen Pilli, dışarda içeriden daha fazla tehlike olduğunu anlattı.

Vakaların yurt dışından geldiğini şu anda henüz iç temas vakası olmadığını dile getiren Pilli, tedavi isteyenler yanında sadece izole edilmesi gerekenler de olduğunu, bunların pandemi otelinde tutulduğunu kaydetti.

Şu anda hiçbir hastanın yoğun bakımda bulunmadığını dile getiren Pilli, Rum tarafında hastaların büyük kısmının otelde tutulduğunu anlattı.

Önlemlerin riski azaltmak adına alındığını dile getiren Pilli, gelen yolcuların hepsi 7 gün karantinada kalacaksa kapıların açılmaması gerektiğini belirtti.

Halkın sağlığını güvence altına alarak olayın ekonomi ve sosyal yönünü de düşünmek zorunda olduklarını dile getiren Sağlık Bakanı Pilli, 3 test yapma konusunu kendilerinin de düşündüğünü, ancak bu yöntemin çok zaman alacağını söyledi.

Ekmek parası için Güney’e geçenlerden test ücreti alınmadığını, Güney Kıbrıs’a gezme amacıyla gidenlerden ücret alındığını kaydeden, Pilli özel hastanelerle yapılan protokolün herhangi bir siyasi menfaat güdülerek yapılmadığını kaydetti.

Temaslı takip ekibinin başındaki kişinin herkes tarafından tanındığını ve bu ekibe laf söyletmeyeceğini kaydeden Pilli, bu ekibin gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

Şu anda en iyi şekilde eğitilmiş bir temas ekibi olduğunu ve bu ekibin çok iyi çalıştığını kaydeden Pilli, yurt dışından gelenlerin PCR neticesi çıkana kadar izole olması için taahhütname hazırladıklarını anımsattı.

Sağlık Bakanı Pilli, test sonucu çıkana kadar izole olmayanların hiçbir şekilde affedilmeyeceğini, her türlü yasal takibin yapılacağını, ilçe emniyet kurullarının daha da sıkı çalışacağını, her türlü önlemin alınacağını kaydetti.

Pilli, HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in ateş polikliniğinin tekrar aktive edilip edilmeyeceğini sorması üzerine bu polikliniğin tekrar aktif hale getirileceğini anlattı.

Dünkü vakalar hakkında da bilgi veren Pilli, bu kişilerle son 7 günde temas edenlerin şu anda gözlem altına alındığını dile getirdi.

Bakan Pilli, ülkede doktor ihtiyacı olduğunu dile getirerek, doktorları iş başvurusu yapmaya çağırdı.

Güneye geçişler konusunda ek tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu da anlatan Pilli, CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in sorusu üzerine bayramdan sonra nöroloji servisinin iç tamiratının yapılarak hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Testlere rağmen vakaların görülebileceğini, gerekirse tedbirlerin artacağını kaydeden Pilli, öte yandan temaslı takip ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını yineledi.