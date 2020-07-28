KıbrısManşet

Bakan Pilli: Toplam 857 test yapıldı

28 Temmuz 2020
koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, KKTC, Kuzey Kıbrıs, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 857 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.

Bakan Pilli, vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

28 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 857

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 66.276

Toplam Vaka Sayısı- 138

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 24

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Altın rekor kırdı: Fiyatlar neden yükseliyor?

Altın rekor kırdı: Fiyatlar neden yükseliyor?

28 Temmuz 2020
Photo of Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

28 Temmuz 2020
Photo of Güney Kıbrıs’ta yeni vakalar Limasol’dan

Güney Kıbrıs’ta yeni vakalar Limasol’dan

28 Temmuz 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı: İlgili şahıs özür diledi

Cumhurbaşkanlığı: İlgili şahıs özür diledi

28 Temmuz 2020
Photo of Akıncı: Eşitlik, özgürlük ve güvenlik faktörü bir arada olmalı

Akıncı: Eşitlik, özgürlük ve güvenlik faktörü bir arada olmalı

28 Temmuz 2020
Photo of Kapısız: Kararı yargıya taşıyacağız

Kapısız: Kararı yargıya taşıyacağız

28 Temmuz 2020
Photo of YODİD-YTB 2020 Kontenjanları ve Başvuru Kılavuzu yayınlandı

YODİD-YTB 2020 Kontenjanları ve Başvuru Kılavuzu yayınlandı

28 Temmuz 2020
Photo of Dövizdeki yükseliş sürüyor

Dövizdeki yükseliş sürüyor

28 Temmuz 2020
Photo of DSÖ: Covid-19 karşılaştığımız en büyük sorun

DSÖ: Covid-19 karşılaştığımız en büyük sorun

28 Temmuz 2020
Photo of Müteahhitler araçlı eylem yapıyor

Müteahhitler araçlı eylem yapıyor

28 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı