Bakan Pilli: Toplam 857 test yapıldı

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 857 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını belirtti.
28 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 857
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 66.276
Toplam Vaka Sayısı- 138
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 24
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok