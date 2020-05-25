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Pilli, Kovid-19’la ilgili son durumu açıkladı

25 Mayıs 2020
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli


Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte toplam 24  test yapıldığını ve pozitif Kovid-19 vakasına rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Kovid-19 testlerinin,  hastane poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

25 Mayıs 2020 itibariyle Kovid-19 genel durumu ise şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 31 bin 063

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok

Toplam Kaybedilen Hsta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

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