Pilli, Kovid-19’la ilgili son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte toplam 24 test yapıldığını ve pozitif Kovid-19 vakasına rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli, bugün Kovid-19 testlerinin, hastane poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.
25 Mayıs 2020 itibariyle Kovid-19 genel durumu ise şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 31 bin 063
Toplam Vaka Sayısı: 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok
Toplam Kaybedilen Hsta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok