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NASA sosyal izolasyon karantinasında kalacak kişiler arıyor

25 Mayıs 2020
uzay mekiği


Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars ve Ay’da görevlendirilmek üzere sekiz ay sosyal izolasyon çalışmalarında bulunacak ABD vatandaşları aradığını duyurdu

30 ila 55 yaş arasında olmak, İngilizce ile Rusçayı akıcı konuşmak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok sektörde olduğu gibi uzay araştırmalarında da değişikliğe gidilmesine neden oldu. NASA’nın sekiz aylık sosyal izolasyonda kalacak astronotların Mars görevlerinde karışılacakları çevresel faktörleri deneyimleyecek.

Rusya’daki bu laboratuvarda kalacak kişilerin, 30 ila 55 yaş arasında olması ve İngilizce ile Rusçayı akıcı konuşmaları bekleniyor.

Uzay mekiği ortamında 8 ay

Aranan kriterler arasında adayların akademik derecesi olması ve askeri eğitimlerinin bulunması gerekiyor. Göreve seçilecek kişilerin, uzay mekiği ortamında yaşayarak gelecekteki uzay görevlerinde karşılaşılacak durumları deneyimlemeleri bekleniyor.

Sosyal izolasyonun araştırmacılar için önemli veriler sağladığını kaydeden araştırmacı Thomas Williams, izolasyon ortamında ortaya çıkan psikolojik ve stresin uzay görevlerinin başarılı olmasında büyük rolü olduğunu ifade etti.

NASA, bu çalışmayla uzaya gidecek astronotların performansı ve sağlığı hakkında önemli bulgular elde edeceklerini belirtti.

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