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45 günlük bebek, koronavirüsü yendi

25 Mayıs 2020
45 günlük kız bebek koronavirüsü yendi


Türkiye Bursa’da, 2 günü yoğun bakımda geçen 9 günlük tedavisinin ardından iyileşen koronavirüs hastası 45 günlük kız bebek, hastaneden taburcu edildi

Yüksek ateş şikayetiyle gitmişti

Kentte yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirilen 45 günlük kız bebek, yapılan testler sonucu ‘Kovid-19’ tespit edilmesi üzerine tedaviye alındı. 2 günü yoğun bakım olmak üzere 9 günlük koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen bebek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

“Solunum sıkıntısı vardı”

Henüz 45 günlük olan bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Uzm. Dr. Emre Gök, “Bebeğimiz acil polikliniğimize 9 gün önce düşmeyen ateş şikayetiyle geldi. Hastamızın fiziki muayenesinde genel durumu kötü ve solunum sıkıntısı olması nedeniyle ‘Kovid-19’ ön tanısıyla yoğun bakım ünitemize yatırdık. Burada yapılan tetkikler ‘Kovid-19’ tanısı kesinleşen bebeğimiz, gerekli tedaviyi aldıktan sonra taburcu oldu. Bizim buradaki en büyük sevincimiz, pandemi sürecinde en küçük yaştaki hastamızın karantina koşullarına uymak şartıyla şifa ile taburcu etmemiz oldu” dedi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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