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Çin koronavirüste en başa döndü

25 Mayıs 2020
Çin'de vaka sayıları yükseliyor


Koronavirüsten (Covid-19) salgınının başladığı ve enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin’de vaka sayısı yeniden yükselişe geçti.

Ülkede haftalar sonra 51 kişide virüs tespit edildiği açıklandı

Koronavirüsten (Covid-19) salgınının başladığı ve enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin başladığı noktaya yeniden döndü

Koronavirüsten enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin’de vaka sayısı artmaya devam ederken ülke 51 kişide virüs tespit edildiğini ve çoğunun virüsün ortaya çıktığı Wuhan’da olduğunu açıkladı.

İçlerinde hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik 40 vakanın olduğu bildirildi.

Yetkililer, salgının başladığı kent olan Wuhan’da son 10 günde 6 milyonun üzerinde testin yapıldığını belirtti.

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