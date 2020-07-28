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Pilli: Gerekli cezalar verilecek

28 Temmuz 2020
Ali Pilli

Otelden kaçan Kovid-19 vakasına da değinen Sağlık Bakanı Ali Pilli, otellere gidenler için oteller ile test sonucu çıkana kadar izole olmaları noktasında taahhütname imzalayacaklarını belirtti.

Sağlık Bakan Ali Pilli, “Lefkoşa devlet hastanesi kesinlikle pandemi hastanesi olmayacaktır. Kovid-19 dışı bütün vakalarda da en iyi hizmet verilmektedir. Kesinlikle herhangi bir tehlike yoktur. Biz her gün buradayız. Tehlike olsa biz gelmeyecektik. İlk biz tedbir alacaktık. Biz koltuklarımızda rahat oturuyoruz diye açıklama yapmış sendikalar. Biz hiçbir zaman koltuklarımızda rahat oturmadık. Biz geldiğimiz günden beri 7/24 çalıştık”  dedi…

Ülkeye dışarıdan gelen vakaların olduğunu da belirten Pilli, ülke içinde bulaş vakası olmadığını anımsattı…

Otelden kaçan Kovid-19 vakasına da değinen Bakan Pilli, otellere gidenler için oteller ile test sonucu çıkana kadar izole olmaları noktasında taahhütname imzalayacaklarını belirtti.

Pilli, “İzole edilmediği takdirde gerekli cezalar kesilecektir. Eğer buna uyulmazsa, otelin kapatılmasına kadar gidilecektir. Yasa bize yetkiyi veriyorsa biz bunu yapacağız. Kaçana da soruşturma açtık çünkü suç işlemiştir. Yasal işlemler başlatılmıştır. Kişiler izole olmazsa her türlü yasal soruşturma açılacaktır” vurgusu yaptı…


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