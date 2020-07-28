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Ortopedi ve Travmatoloji Servisi yenilendi

28 Temmuz 2020
Ortopedi ve Travmatoloji Servisi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yenilenen Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’nde incelemelerde bulundu.

Serviste yatan hastaları da ziyaret eden Bakan Pilli, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İnceleme sonrası basına açıklama yapan Ali Pilli, bakanlık ve sağlık çalışanlarının hastaların daha iyi bir seviyede sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.Bakan Pilli, tadilata katkı koyan ve hizmeti olan herkese teşekkür etti.

Sağlıktaki alt yapı eksiklerinin geçmişten geldiğini anımsatan Pilli, halka daha iyi sağlık hizmeti vermek için alt yapının düzeltilmesi yönünde çalışmaları olduğunu belirtti.

Ülkede sürdürülen Kovid-19 mücadelesi nedeniyle bazı servisleri Kovid-19 hastalarına ayırdıklarını kaydeden Bakan Pilli, bunlardan birinin de nöroloji servisi olduğunu söyledi…

Bakan Pilli, Kovid-19 hastalarının başka bir yere taşınmasının gündemlerinde olduğunu ve bu taşınmanın ardından ilgili servisi yeniden nörolojiye teslim edeceklerini vurguladı.

Pilli, “Bazı sendikalar devlet hastanesinin pandemi hastanesi yapılmasını istemediklerini söyledi. Ben de Lefkoşa hastanesinin pandemi hastanesi olmasını istemiyorum. Bir kısmını sadece Kovid-19 vakalarına ayırdık diye devlet hastanesi; pandemi hastanesi oldu demek değildir” dedi.

Toplumun tüm yükünü Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin çektiğini ifade eden Pilli, “Lefkoşa hastanesinden vazgeçmek KKTC sağlığını bitirmek demektir” vurgusu yaptı… 

Bakan Pilli, “Lefkoşa devlet hastanesi kesinlikle pandemi hastanesi olmayacaktır. Kovid-19 dışı bütün vakalarda da en iyi hizmet verilmektedir. Kesinlikle herhangi bir tehlike yoktur. Biz her gün buradayız. Tehlike olsa biz gelmeyecektik. İlk biz tedbir alacaktık. Biz koltuklarımızda rahat oturuyoruz diye açıklama yapmış sendikalar. Biz hiçbir zaman koltuklarımızda rahat oturmadık. Biz geldiğimiz günden beri 7/24 çalıştık”  dedi…

Ülkeye dışarıdan gelen vakaların olduğunu da belirten Pilli, ülke içinde bulaş vakası olmadığını anımsattı…

Otelden kaçan Kovid-19 vakasına da değinen Bakan Pilli, otellere gidenler için oteller ile test sonucu çıkana kadar izole olmaları noktasında taahhütname imzalayacaklarını belirtti.

Pilli, “İzole edilmediği takdirde gerekli cezalar kesilecektir. Eğer buna uyulmazsa, otelin kapatılmasına kadar gidilecektir. Yasa bize yetkiyi veriyorsa biz bunu yapacağız. Kaçana da soruşturma açtık çünkü suç işlemiştir. Yasal işlemler başlatılmıştır. Kişiler izole olmazsa her türlü yasal soruşturma açılacaktır” vurgusu yaptı…


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