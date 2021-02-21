Pilli: Eylemin uygun olmadığı düşüncesindeyim

Sosyal medya yer alan “Dr. Ali Pilli’ye destek” grubu üyelerinin Güzelyurt ve Lefke bölgesinde yarın düzenleyeceği eylem ile ilgili Sağlık eski Bakanı Dr. Ali Pilli açıklamalarda bulundu.

Pilli’nin paylaşımı:

Sevgili kardeşlerim, görevden alınmamla ilgili, bize inanan güvenen insanların inisiyatif alarak, Güzelyurt’ta bir eylem duyurusunda bulunduklarını görüyorum.

Kendilerine şahsıma duydukları güvenden ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Ne var ki, daha düne kadar bu ülkenin Sağlık Bakanı olarak ve her şeyden önemlisi bir hekim olarak Pandemi devam ederken, böylesi yoğun katılımlı ve kontrolsüz bir buluşmanın, içinden geçmekte olduğumuz sürece uygun olmadığı düşüncesindeyim.

Böylesi bir dönemde Halkımızın riske atılmaması adına sağduyulu davranılmasını ve bu buluşmanın ertelenmesini sizlerden rica ediyorum.

Kalplerimizin bir olduğunu bilin.

Hepinize teşekkür ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dr. Ali PİLLİ