Gazeteciler Birliği’nden Erdal Gökhan için başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün hayatını kaybeden Türk Ajansı Kıbrıs’ta foto muhabirliği yapan Erdal Gökhan için Başsağlığı mesajı yayınladı.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin paylaşımı:
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyelerinden Türk Ajansı Kıbrıs’ta foto muhabirliği de yapan Erdal Gökhan’ın 21 Şubat 2021 Pazar günü (bugün) hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrenmiş bulunmaktayız.
Erdal Gökhan, 22 Şubat Pazartesi Girne’de Nurettin Ersin Camii’nde okunacak öğle namazına müteakip Karaoğlanoğlu mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, yaslı ailesine sabır ve metanet dileriz. Hepimizin başı sağolsun.
Erdal Gökhan, 22 Mart 1944’de Limasol’da doğdu. Ortaokul sıralarında iken 1976 yılına kadar Bozkurt Gazetesi’ne Limasol muhabiri olarak haber ve fotoğraf hizmeti verdi. 1974 yılından itibaren Türkiye’nin Hürriyet Gazetesi Kıbrıs muhabirliğini yapmaya başladı. 1976 yılında Türk Ajansı Kıbrıs‘ta foto muhabiri olarak görev aldı. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın özel fotoğrafçılığını da yaptıktan sonra emekliye ayrılmıştı.