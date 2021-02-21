Gazeteciler Birliği’nden Erdal Gökhan için başsağlığı mesajı

Erdal Gökhan, 22 Mart 1944’de Limasol’da doğdu. Ortaokul sıralarında iken 1976 yılına kadar Bozkurt Gazetesi’ne Limasol muhabiri olarak haber ve fotoğraf hizmeti verdi. 1974 yılından itibaren Türkiye’nin Hürriyet Gazetesi Kıbrıs muhabirliğini yapmaya başladı. 1976 yılında Türk Ajansı Kıbrıs‘ta foto muhabiri olarak görev aldı. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın özel fotoğrafçılığını da yaptıktan sonra emekliye ayrılmıştı.