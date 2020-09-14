Pilli: Biz kovmadık, kendi istekleri ile gittiler

Sağlık Bakanı Ali Pilli Meclis konuşmasında, koronavirüsün tüm dünyanın sorunu olduğunu, çevre ülkelerde vakaların arttığını söyledi.

Bakan Pilli, “COVID 19 ile birçok ülkeden daha iyi mücadele ediyoruz. Halkımız sağlığına önem veriyor, biz de her şeyden önce sağlık diyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın halk sağlığı için ne gerekirse onu yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyleyen Pilli, dünyanın birçok ülkesinde KKTC’de otelde bekletilen vakaların evde bekletildiğini belirtti.

Pilli, bu hastaların eve gönderilmediğini, doktor kontrolünde tutulduğunu kaydetti.

Dünyanın birçok ülkesinde solunum zorluğu olmadıkça vakaların evde bekletildiğini dile getiren Pilli, alınan tedbirlerin birçok ülkeden daha iyi olduğunu söyledi.

“TAM DEĞİL AMA TAMA YAKIN HİZMET”

“Tam hizmet veremiyoruz, ama tama yakın bir hizmet veriyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz” diyen Pilli, tüm doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, onlarla sorunu olmadığını belirtti.

Pilli, gösterişli cümlelerle kendini başarılı göstermeye çalışmadığını, gösterişli cümleler kuramadığını, bunun yerine vakaları asgariye indirerek başarı sağlamaya çalıştığını ifade etti.

100 tane daha hemşire ihtiyacı olduğunu söyleyen Pilli, önümüzdeki günlerde 50 hemşire daha alınması gerektiğini kaydetti.

Pilli, kışın enfeksiyon vakalarının arttığını, COVID 19 ile birlikte ciddi sorunlar yaşanabileceğini, dolayısıyla hedeflerinin COVID 19’u durdurmak ve kışa daha rahat girmek olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın radikal tedbirler almaya kararlı olduğunu dile getiren Pilli, sağlık olmazsa ekonomi de olmayacağını vurguladı.

Pilli, özel hastanelerde yapılan testlerin ve pozitif vakaların Sağlık Bakanlığı’na bildirildiğini, tüm tetkiklerin bakanlığa iletildiğini kaydetti.

Covid 19 testleri pozitif olan YDP başkanına ve milletvekillerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Pilli, ikisinin de durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Pilli, özel hastanenin pandemi oteline ilişkin protokol imzalandığını, oranın bakanlık kontrolünde olduğunu, ilacı bakanlığın verdiğini kaydetti.

Yasanın geçmesinin önümüzdeki günlerde alınacak kararlarda etkili olacağına inanç belirten Pilli, “Bu yasa bizim elimizi güçlendirecektir” dedi. Pilli, yasaya emek veren herkese teşekkür etti.

Pilli, pandemiyi kontrol altına almaya kararlı olduklarını, sağlık ve halk için var olduklarını, 7/24 bunun için çalıştıklarını söyledi.

Güney Kıbrıs’ta vaka sayısının önümüzdeki günlerde artacağını belirten Pilli, KKTC’de vaka sayılarının şeffaf olduğunu, Sağlık Bakanı öğrenmeden vakaların başkaları tarafından öğrenildiğini, ülkenin yapısının bu olduğunu söyledi.

Pilli, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarını talepleri olması halinde ülkeye geri götürdüğünü söyleyerek, “Alıyorsa biz de göndereceğiz. Biz kovmadık, kendi istekleri ile gittiler” dedi.

Kararların sık sık değiştirildiği eleştirilerini yanıtlayan Pilli, yetersiz ve eksik kararların süratle giderildiği ve günün şartlarına uygun hale getirildiğini kaydetti.

Pilli, bu mücadelede Başbakan, bakanlar ve bakanlığının halk sağlığı için tüm radikal tedbirleri almaya hazır olduğunu ve alacağını söyledi.