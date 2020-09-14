Türkiye’de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı

Türkiye‘de koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 14 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; 63 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 119’a yükseldi. Vaka sayısı ise 1716 artarak 292 bin 878 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 14 Eylül’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1716 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 63 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 119’a, toplam vaka sayısı ise 292 bin 878’e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1225 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1225 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 260 bin 58’e yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 632 bin 123, ağır hasta sayısı 1301, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1 oldu.