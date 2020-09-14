Tatar: Pandemi hastanesi Ekim ayına kadar tamamlanacak

Başbakan Ersin Tatar, içinde bulunulan koşullarda bazı yaptırımların olması gerektiğini belirterek, “Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Önerisi”nin hazırlanmasına emek verenlere teşekkür etti.

Tatar, salgın öncesinde Sağlık Bakanı’nın Pandemi hastanesinden bahsettiğini, başladıktan sonra da gündeme geldiğini, Türkiye’nin de desteği ile tam donanımlı pandemi hastanesinin inşaa edildiğini anlattı.

Hastanenin ekim ayına kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Tatar, salgın geçtikten sonra da ihtiyaç duyulması halinde kullanılacağını ifade etti.

Bütçede olmayan 100 milyon TL’lik kaynağın sağlığa harcandığına işaret eden Tatar, halk sağlığını herşeyin önünde tuttuklarını, bilahare sektörelerin ayakta durabilmesi ve ekonomik çarkların dönmesi için de adımlar attıklarını, vaka sayılarının artmasıyla bir takım yeni tedbirler aldıklarını belirtti.

Tatar, tüm bunların hükümetin sağlığa verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

Sağlığın ardından da ekonomi için adımlar attıklarını ifade eden Tatar, Anavatan Türkiye’nin katkılarıyla da kamu maliyesi ve özel sektöre ciddi katkılar aktarıldığını söyledi.

Tatar, milyar TL üzerinde bir kaynağın özel sektöre aktarıldığını belirterek, gerek sağlık gerekse ekonomik anlamda hükümetin attığı adımların küçümsenemeyeceğini vurguladı.

Dünyada birçok ülkede yaşanan ekonomik tahribatların KKTC’de en hafif şekilde atlatıldığını belirten Tatar, içinde bulunulan koşulklarda oluşan iç bulaşın alınan tedbirlerle kontrol altına alındığını söyledi.

Tatar, “hiç seçimi düşünmüyoruz. İlk önce halkımızın sağlığı deyip kararlar üretiyoruz. Hükümetimiz büyük bir sorumluluk içinde bu süreci yönetmeye çalışmaktadır” dedi.

Pandeminin ne zaman sona ereceğinin belirsiz olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, temkinli olmaya devam edeceklerini, rehavete kapılmayacaklarını kaydetti.