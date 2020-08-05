Pilli: Bir oda olan Laboratuvar 6 odaya çıkarıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli Lefkoşa Devlet Hastanesi DNA Laboratuvarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Pilli, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, DNA Laboratuvarı’nın Kovid-19 mücadelesinde ana merkez olduğunu, tüm testlerin burada yapıldığını ifade etti.

Laboratuvarın geçmişte tavanın akıttığını ve alanının dar olduğunu anlatan Pilli, yapılan yenilenmeyle Laboratuvarın kapasitesinini üç katına çıkarıldığını söyledi.

Pilli, “geldiğimiz zaman burada iki PSR aleti vardı, şimdi 6 PSR aleti var ve diğer yardımcı aletler de geliştrildi. O zamanlar 120-150 civarı kapasitemiz vardı. Şimdi binleri aşan kapasitemiz var. iki kişilik personel de 14’e çıkarıldı. Bir oda olan Laboratuvar 6 odaya çıkarıldı” dedi.

Çalışmaların ve mücadelenin bir ekip halinde yürütüldüğünü kaydeden Pilli, yarın Mağusa devlet hastanesine gideceğini belirtti.

Bakan Pilli, test kapasitesinin üç bin civarına yükseldiğini vurgulayarak “artık istediğimiz zaman istediğimiz kapasiteye çıkacak güçteyiz” dedi.

Kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili Bakan Pilli, bazı kişilerin yapıcı değil, yıkıcı olduğunu, ancak halkın yanlarında olduğunu ve sağlık alanındaki başarıların görüldüğünü ifade etti.

Pilli halka kurallara uyma çağrısı da yaptı.Pilli, halkın kurallara tamamen uymadığını ve rahat davrandığını kaydererek, halkı uyardı ve herkesin üzerine düşen görevi yapmaya, kurallara uymaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

Ülkede ikinci dalga konusunda Pilli, vakaların dışardan geldiğini, tek bir kişi dışında içeriden bulaş olmadığını kaydetti.

Proje çiziliyor

Bakan Pilli, hep birlikte mücadele edilmesi halinde sorunun atlatılacağını ifade etti. Bakan Pilli yeni hastane ve pandemi hastanesi yapımı konularına da değindi.

Hastane çalışmaları ile ilgili bilgi de aktaran Pilli, 2020 yılında Lefkoşa’da bir hastane projesi ve temelinin atılması hedeflerinin olduğunu anımsatarak, projenin başlatıldığını ve şu an Türkiye’de çizildiğini söyledi.

Pandemi hastanesi gözle görülmese de altyapinin var olduğunu belirten Pilli, ayaktan tanı merkezinin pandemi merkezi halinde getirileceğini belirtti.

10 gün içinde klinik

Bakan Pilli, bunun haricinde önümüzdeki 10 gün içerisinde tam donanımlı, 50 yatak kapasiteli, 12 yoğun bakım servisine sahip bir klinik de yaratacaklarını anlattı.

Pilli, Hastane içerisinde Kovid-19 dışı hastalar için kullanılabilecek 12 yataklı yoğunbakım ve ameliyathaneyi bir ay içerisinde bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Kovid- 19 için kullanılacak maske, tulum, ilaç ve kit sıkıntısının bulunmadığını ifade eden Pilli, şu an yoğun bakımda kimsenin bulunmadığını, hafif atlatıldığını kaydetti. (BRT)