KıbrısSürmanşet

Baybars: İmar planı bölge için her açıdan çok önemli

5 Ağustos 2020
Ayşegül Baybars

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Gazimağusa Belediyesi’nde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’la toplantı gerçekleştirdi.

Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantı öncesinde basına açıklamada bulunuldu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, basın toplantısında pandemi döneminde yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütülen çalışmalara değindi.

Gazimağusa, Yeniboğazici ve Iskele İmar Planı’nın uzun bir sürede, teknik ekiplerin çalışması neticesinde hazırlandığını ifade eden Baybars, belediye başkanlarıyla imar planında gelinen sürecin değerlendirileceğine vurgu yaptı.

Her üç bölgenin planlı gelişmesi, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulması, çevre ile bütünleşip tarihi ve kültürel dokuya da sahip çıkılması acısından hazırlanan planın önemine değinen Baybars, planın hazırlanmasında hedef ne ise, aynı hedef doğrultusunda ilerleme sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de plâna iki yıldan beri emek verildiğinin altını çizerek, mevzuattaki eksikliklerden dolayı görüş ayrılıkları yaşandığını ifade etti.

Arter çarpık yapılaşmanın ortadan kalkması için, planın bir an önce hayata geçmesini temenni etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’la da, planın hayata geçmesinde yaşanan aksaklıklara değindi.

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. (BRT)



Benzer Haberler

Photo of Bakan Pilli: Toplam 1238 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli: Toplam 1238 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

4 Ağustos 2020
Photo of AK PARTİ VE ERDOĞAN KIBRIS TÜRKÜNÜ KAYBETTİ

AK PARTİ VE ERDOĞAN KIBRIS TÜRKÜNÜ KAYBETTİ

4 Ağustos 2020
Photo of Oktay ile Tatar görüştü

Oktay ile Tatar görüştü

4 Ağustos 2020
Photo of Beyrut’ta patlama: Sesi tüm Kıbrıs’ta yankılandı

Beyrut’ta patlama: Sesi tüm Kıbrıs’ta yankılandı

4 Ağustos 2020
Photo of Güneyde 3988 test, 25 yeni pozitif vaka

Güneyde 3988 test, 25 yeni pozitif vaka

4 Ağustos 2020
Photo of Atun: Tefecilik tamamen ortadan kalkıyor

Atun: Tefecilik tamamen ortadan kalkıyor

4 Ağustos 2020
Photo of Pandemi nedeniyle adli yıl erken açıldı

Pandemi nedeniyle adli yıl erken açıldı

4 Ağustos 2020
Photo of Erhürman: Yaşananlar mücadelemizi gölgelemiştir

Erhürman: Yaşananlar mücadelemizi gölgelemiştir

4 Ağustos 2020
Photo of Londra swap faizi: Gecelik TL swap faizi yüzde 1000’i aştı

Londra swap faizi: Gecelik TL swap faizi yüzde 1000’i aştı

4 Ağustos 2020
Photo of Serdar Denktaş “Ankara’ya davet krizini” değerlendirdi

Serdar Denktaş “Ankara’ya davet krizini” değerlendirdi

4 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı