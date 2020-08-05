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Darp, zorla kaçırma ve soygun

5 Ağustos 2020
darp

Lefkoşa Ercan anayolunda 3 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişiyi araçla zorla kaçırarak üzerindeki 750 Euro parayı aldılar.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, 3 Ağuıstos saat 01.30’da  İskele – Ercan anayolunun Yeniceköy kavşağında, C.A.H.(E-39), S.U. R.(E-35) ve A.A.’nın (E-27) aralarında alacak verecek meselesi bulunan Muhammad Akram’ın vücudunun çeşitli yerlerine vurup darp ettikten sonra rızası olmadan alıkoyup kullanımlarında bulunan araca zorla bindirdikten sonra, tasarrufunda bulunan 750 Euro parayı alarak soygun suçu işlediler.

Söz konusu 3 şahıs tutuklandı.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Dün gece  Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde kullanımındaki araç ile trafik kazası yapan K.E.’nin(E-34)  şüpheli hareketleri üzerine aracında yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. K.E tutuklandı.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

1 Ağustos’ta saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde, M.K.V.(E- 18) ve kimliği meçhul bir erkek şahıs, kendilerine para vermediği gerekçesi ile tartıştıkları Cenk Bölüm’ü (E-27)  tekme atıp darp ettikleri esnada burç üzerinden düşerek sağ kol ve sağ bacağının kırılmasına sebep oldular.

M.K.V. bugün tespit edilerek tutuklandı, olaya karışan diğer şahıs aranıyor.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET,

Ercan Havalimanı’nda; G.U.(E-59) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 34 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

YARALAMA VE CİDDİ DARP

Gazimağusa’da,  dün akşam  kalmakta oldukları ikametgah içerisinde B.C.(E-27) aralarında
çıkan tartışma sonucu Timilehin Olamilekan Bısırıyu’nun  (E-20) üzerine cam tabağı atarak  sol ayak baldır kısmının kesilmesine sebep oldu.


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