Pilli, bakanlık personelinin bayramını kutladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlık personelinin Ramazan Bayramını kutladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli, sağlık alanında hizmet vermenin ayrı bir önem taşıdığını belirterek, bu hizmetlerin bir ekip işi olduğunu, tüm bakanlığın özveri içerisinde görevlerine devam ettiğini söyledi.

Bayramların küslüklerin sona erdiği, dostlukların değer kazındığı, manevi değerleri yüksek olan günler olduğunu belirten Bakan Pilli, tüm bakanlık personelinin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.