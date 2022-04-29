Lefkoşa’da sıkı denetim

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 28.04.2022 tarihinde, Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, 540 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 177 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 6 araç ise sigortasız araç kullanmak suçundan dolayı trafikten men edilmiştir. Trafik denetimleri sonucu TC Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş ,Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler Ve Lefkoşa Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan denetimleri hazır bulundu.