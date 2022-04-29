CTP’den 1 Mayıs mesajı: Emeğin gerçek değeri, insanca yaşam ve barış için meydandayız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında tüm halkı Pazar günü saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak, önce Sarayönü’ne, ardından da iki toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürümeye çağırdı. Mesajda, “Halkımızı meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya bekliyoruz” denildi.

CTP mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün son iki yılda olduğu gibi, pandemi ve ekonomik krizin gölgesinde kutlandığı belirtilerek, iki yıl önce tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 sebebiyle işçilerin sosyal ve ekonomik haklarının büyük kayıplara uğradığı ifade edildi.

Aşılamanın dünya genelinde etkisi göz önüne alındığında, pandemi şartlarının yavaş yavaş hafiflediği ancak bu kez ekonomik krizin baş gösterdiği belirtilen mesajda, Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle, tüm temel gıda maddelerinin fiyatlarının yükseldiği, emekçinin alım gücünün günden güne düştüğü kaydedildi.

Mesajda, “Ülke insanımızın kaliteli yaşam sürmesini sağlayacak olan önlemler ise ne yazık ki mevcut hükümet tarafından alınmamaktadır. CTP olarak tekrarlamak isteriz ki ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlük eşitsizliğinin giderilmesi için ve federal çözümün gerçekleştirilmesi için çalışmaya yılmadan devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

CTP mesajında, “Emeğin değerini bulması, güçlünün güçsüzü ezmemesi, hakça bir düzen sürmesi için sesimizi bir kez daha yükseltmek ve bu ülkede yaşayan her bir emekçiyle el ele vermek için 1 Mayıs Pazar günü saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak önce Sarayönü’ne, ardından da iki toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyoruz. Halkımızı meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya bekliyoruz” denildi.