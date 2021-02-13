Pilli: 21’i yerel 30 yeni pozitif vaka

Bakan Pilli: “Toplam 4337 test yapıldı, 21’i yerel 30 pozitif vakaya rastlandı, 53 kişi taburcu edildi”

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4337 olduğunu, 21’i yerel 30 pozitif vakaya rastlandığını , 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 21 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin İskele Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

13 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4337

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : yok

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 467.112

Toplam Vaka Sayısı: 3037

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2283

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 737

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 179

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 545

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13