Perseverance’ın Kızıl Gezegen’e inişinde nefeslerin tutulacağı “7 dakikalık dehşette” neler yaşanacak?

NASA’nın yeni keşif aracı Perseverance’ın 18 Şubat’ta Mars’a inmesi planlanıyor.

Peki uzay ekibinin bu süreçte hazır olması gereken “7 dakikalık dehşet” ne anlama geliyor?

Mars görevinin en önemli ve tehlikeli bölümünü oluşturan bu 7 dakika içinde temel olarak keşif aracının Mars’ın atmosferine girmesi, alçalması ve başarılı bir şekilde Kızıl Gezegen’in yüzeyine ulaşması gerek.

30 Temmuz 2020’de fırlatılan Perseverance’ın Jezero Krateri’ne iniş yapması planlanıyor. Bilim insanları bu kraterin Tahoe Gölü büyüklüğünde bir su kütlesine akan bir nehiri barındıran antik bir delta olduğunu düşünüyor. Nehir akıntı sırasında kaya, kum ve bir ihtimal organik karbon taşımış olabilir. Keşif aracı bu deltayı inceleyerek bir zamanlar Mars’ta yaşam olup olmadığına dair izleri araştıracak.

“Bu inişlerde her şeyin yolunda gitmesi lazım” diyen Perseverance görevinin atmosfere giriş, alçalış ve iniş etaplarından sorumlu Al Chen, “Başarıyı son saniyede elinizden kaçırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Peki 7 dakikalık süreç hangi etaplardan oluşuyor?

Perseverance, Mars’ın atmosferine yaklaşık 20 bin 116 kilometre saatlik bir hızla girecek. Araç atmosfere girdiğinde yavaşlamaya başlayacak ve bu sırada üzerindeki ısı kalkanı neredeyse bin 300 dereceye varan bir sıcaklığa maruz kalacak.

Bu etabı başarıyla atlatırsa Perseverance, belirlenen iniş noktası Jezero Krateri’ine doğru yönelmeye başlayacak. Biraz daha yavaşlaması için aracın paraşütü açılacak ve ısı kalkanı düşürülecek. Bu noktada araç artık yüzeye epey yaklaşmış olacak ve isabetli bir iniş için jet motorları devreye girecek.

Uzay aracı belirli bir noktaya kadar alçaldığında içindeki metal kablolar sayesinde keşif aracı kademeli olarak yüzeye indirilecek. Başarılı iniş gerçekleştirildiğinde kablolar kendiliğinden kopacak ve keşif aracını yüzeye bırakan taşıma aracı yeniden jet motorlarının devreye girmesiyle boş bir araziye doğru uzaklaşacak.

7 dakikalık bu inişte bir sorun çıkmazsa Perseverance Kızıl Gezegen’deki keşiflerine başlayabilecek.

NASA’nın keşif aracı bu yıl Mars’a gönderilen üçüncü araç. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Hope adlı aracı ve Çin’in Tianwen-1 adlı aracı çoktan Kızıl Gezegen’in yörüngesine girmeyi başardı.