“Uçuk nasıl tetiklenir?” sorusuna bilim insanları yanıt verdi

ABD’deki Virginia Üniversitesi’nden bilim insanları yaptıkları araştırmayla stres, ateş ve güneş yanığı gibi faktörlerin uçuğa yol açma mekanizmasını keşfetti. Herpes simpleks virüsüyle (uçuğa neden olan virüs – HSV) enfekte nöronların, aşırı uyarılmaya yol açan uyaranlara maruz kaldığında bu durumu algıladığını tespit etti. Virüslü nöronların böylece yeniden aktifleşme fırsatı yakaladığı ortaya çıktı.

Bilim insanları, araştırma sonuçlarının uçuk ve uçukla ilgili göz hastalıklarını önlemek için yeni yollar gösterebileceğini belirtti.

Araştırmada imzası bulunan, Virginia Üniversitesi Mikrobiyoloji, İmmünoloji ve Kanser Biyolojisi Bölümü’nden Anna R. Cliffe, şöyle konuştu:

HSV’nin nüksetmesi uzun süredir stres, ateş ve güneş yanığıyla ilişkilendiriliyor. Araştırmamız, bütün bu tetikleyicilerin HSV’yle ilişkili hastalıklara nasıl yol açabileceğine ışık tutuyor.

HSV’ye yakalanan kişilerde virüs hiçbir zaman gerçekten yok olmuyor. Virüs, nöronların içine gizleniyor ve tekrar saldırmak için doğru anı bekliyor. Bu sürece yeniden aktifleşme deniyor. Söz konusu kişiler, yaşamının geri kalanında sık sık uçukla karşılaşıyor.

HSV’nin herpes simpleks tip-1 ve herpes Simpleks tip-2 adlı iki çeşidi uçuğa neden oluyor. Örneğin herpes simpleks tip-1 insanlarda görülen en yaygın patojenler arasında. Dünya nüfusunun yüzde 40 ila 90’ında bu virüsten olduğu tahmin ediliyor.

Bununla birlikte HSV’nin yeniden aktifleşmesi, göz uçuğu diye bilinen ve tedavi edilmezse körlüğe neden olan herpes keratite veya beyin iltihabına yol açabiliyor. Bazı araştırmalar HSV’yi, Alzheimer hastalığının ilerlemesiyle de ilişkilendiriyor.