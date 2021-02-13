Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 13 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 671’i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 93 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 377’ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 579 bin 896’ya yükseldi.