KıbrısManşet

Pilli 2 yeni vakayı doğruladı

28 Temmuz 2020
Covid-19 caka sayısı

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün yurt dışı kaynaklı 2 vakanın daha tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli Cumhuriyet Meclisi’nde yapmış olduğu konuşmada bugün yurt dışı kaynaklı 2 vakanın daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 29 olduğunu açıkladı.

1 Temmuz kararının ardından ülkede tekrardan başlayan Covid-19 vakaları 28 günde 29’a yükseldi.

ürkiye seyahatinden dönen iki kişide yapılan covid-19 testlerinde pozitif çıkan iki kişinin tedavisine başlanırken her iki kişinin de yakın temaslıları karantinaya alınıyor.

Gönyeli ve Yedikonuk’ta yaşayan iki kişinin çok sayıda temaslısı olduğu öğrenildi.

4. gün pozitif çıktı

Alınan bilgilere göre söz konusu şahsın, onkoloji hastası olduğu öğrenilirken, kişinin Türkiye’den çift PCR testi uygulaması ile ülkeye geldiği ve testlerinin negatif çıktığı ifade edildi. Ancak şahsın, gelişinin 4’üncü günü çeşitli semptomlarla hastaneye başvurduğu ve burada yapılan testlerin ise pozitif çıktığı belirtildi. Öte yandan söz konusu vakanın bu süre içinde çok sayıda kişi ile temas ettiği bilgisi de verildi. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Benli açıkladı

Konuyla ilgili açıklama yapan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli şu ifaledeleri kullandı:

Gönyeli Belediyesi’nde görev yapan bir personelinimiz 12 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul’a seyahat etmiş, 20 Temmuz 2020’de ise ülkeye geri dönüş yapmıştır.

İlgili personelimiz, ülkeye dönüşte gerekli testlerini yaptırmış, ilk test sonuçları ‘negatif’ çıkmıştır.

İlgili çalışanımıza seyahati sonrasında yapılan ikinci testin pozitif sonuç verdiği öğrenilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi süreci başlatılmıştır.

Yurt dışı seyahati nedeniyle, ilgili personel, 12 Temmuz’dan bugüne izinli kabul edilmiştir ve hiçbir durumda, ilgili süreçte belediyede görev yapmamıştır.

Söz konusu kişinin, belediyemiz dışındaki temaslılarına yönelik takibi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

 


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Dövizdeki yükseliş sürüyor

Dövizdeki yükseliş sürüyor

28 Temmuz 2020
Photo of DSÖ: Covid-19 karşılaştığımız en büyük sorun

DSÖ: Covid-19 karşılaştığımız en büyük sorun

28 Temmuz 2020
Photo of Müteahhitler araçlı eylem yapıyor

Müteahhitler araçlı eylem yapıyor

28 Temmuz 2020
Photo of Altında bir rekor daha geldi

Altında bir rekor daha geldi

28 Temmuz 2020
Photo of Temmuz ve Ağustos ayları için 2 bin TL destek ödemesi yapılıyor

Temmuz ve Ağustos ayları için 2 bin TL destek ödemesi yapılıyor

27 Temmuz 2020
Photo of Pilli: Durumun ciddiyetinin farkında olalım, sağlığımız için kurallara uyalım

Pilli: Durumun ciddiyetinin farkında olalım, sağlığımız için kurallara uyalım

27 Temmuz 2020
Photo of Pilli: Toplam 1391 test yapıldı

Pilli: Toplam 1391 test yapıldı

27 Temmuz 2020
Photo of “Otel sahipleri ve yurtdışından gelenlere taahhütname…”

“Otel sahipleri ve yurtdışından gelenlere taahhütname…”

27 Temmuz 2020
Photo of Tatar: Sağlık çalışanlarının alacakları ek mesailerdeki sorunun çözüldü

Tatar: Sağlık çalışanlarının alacakları ek mesailerdeki sorunun çözüldü

27 Temmuz 2020
Photo of Girne’de karantinadaki misafir otelden firar etti

Girne’de karantinadaki misafir otelden firar etti

27 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı