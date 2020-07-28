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Türkiye Doğu Akdeniz’deki doğalgaz faaliyetlerini askıya aldı

28 Temmuz 2020
Türkiye doğu akdeniz

Türkiye Doğu Akdeniz’de başlattığı doğalgaz arama çalışmaları askıya aldı.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de tartışmalı bölgede başlattığı doğalgaz arama çalışmalarını askıya aldı. AFP haber ajansı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakerelerin devam ettiği sırada daha yapıcı bir tutum belirleyene dek biraz beklememiz gerektiğini söyledi.” ifadelerini aktardı.

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Yunanistan ile son günlerde daha da artana gerilimle ilgili olarak “Yunanistan bizim önemli bir komşumuz. Atina ile görüşmeye hazırız.” dedi.

Ankara geçen hafta Meis adası civarı için Navtex yayımlamış ve bu bölgeye çok sayıda savaş gemisi konuşlandırmıştı. Buna karşın Atina da aynı bölge için karşı Navtex yayımlamıştı. Gerginliğin artması üzerine devreye giren Almanya Başbakanı Merkel, Ankara ve Atina arasındaki tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Türkiye, Kıbrıs adası etrafında bazı ülkelerin doğalgaz arama faaliyetleri konusunda da Güney Kıbrıs başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Mısır ile İsrail gibi ülkelerle de anlaşmazlık yaşıyor.

Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarının ihlal edildiğini söylemiş ve Ankara’ya yaptırım çağrısında bulunmuştu. Buna karşılık Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Fransa, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler bağlamında yaptığı her açıklama ve attığı her yanlış adımla tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını biraz daha kaybetmektedir.” denildi.


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