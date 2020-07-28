Bayramda “Salla Kazan” ile 2 katı hediye

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Salla Kazan” kampanyası Kurban Bayramı boyunca 2 katı hediye kazandıracak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler “Cep Hesabım” uygulamasında yer alan “Salla Kazan” kampanyasıyla 31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında sadece telefonlarını sallayarak koşulsuz ve şartsız on binlerce hediyenin sahibi olacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yoğun ilgi gören ve yıllardır kullanıcılarına binlerce hediye kazandıran “Salla Kazan” kampanyası bayrama özel kampanyasını duyurdu. Salla Kazan, Kurban Bayramı süresince tam 2 katı konuşma ve internet kazandıracak. Cep Hesabım uygulaması üzerinden erişilen ve aylık onbinlerce kişinin kullandığı Salla Kazan kampanyası pandemi döneminde de Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere dilediklerince iletişim kurmaları için özel bir ayrıcalık sunuyor. Turkcell’liler kampanya ile sadece telefonlarını sallayarak kazandığı internet, BiP dakika veya konuşmanın tam 2 katını koşulsuz ve şartsız kazanacak.

Dize Gürkan: “Sadece telefonunuzu sallayarak 2 katı hediye kazanın”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Yurt Dışında Kullanım ve Bağlılık Ürün Yöneticisi Dize Gürkan, Salla Kazan kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gürkan, kampanyanın yoğun ilgi ve katılımla artarak devam ettiğini söyledi. Bayram kampanyasıyla ilgili de bilgi veren Gürkan sözlerine şöyle devam etti: “Salla Kazan uzun zamandır devam eden ve müşterilerimize her hafta birbirinden farklı hediyeler sunan kampanyamızdır. Salla Kazan ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler sadece telefonlarını sallayarak günlük, aylık ve haftalık kullanıma göre değişen 40’ı aşkın farklı hediye paketi ile binlerce hediye kazanıyor. Bayram kampanyasında ise tüm bu faydalara ek olarak yine koşulsuz şartsız bu kez 2 katı hediye kazandırıyoruz. 31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında yer alacak kampanyada tek yapmanız gereken, Cep Hesabım uygulamasında yer alan Salla Kazan menüsüne girerek sadece telefonunuzu sallamak. Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi adına tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı da bu vesile ile kutluyoruz.”

Açıklamada, bayramdan önce kampanyadan yararlanmış olan Turkcell’lilerin, pazartesi günü yenilenecek hakları ile 2 katı hediye kampanyasından 3 Ağustos Pazartesi günü yararlanabileceği de aktarıldı.

Cep hesabımla tüm bilgiler cebinde

Kuzey Kıbrıs Turkcell hattınızla ilgili detayların yer aldığı ve işlem yapabileceğiniz Cep Hesabım uygulaması kullanımı için özel tanımladığı internet sayesinde müşterilerini kota konusunda da rahatlatıyor. Birkaç tuşla dilediğiniz işlemi gerçekleştirebildiğiniz Cep Hesabım uygulamasını kullanırken müşterilerin internet kotasından eksilmiyor. Böylelikle uygulama içerisinde rahat ve dilediğiniz kadar inceleme yaparak gezinebiliyorsunuz.

Salla Kazan’dan nasıl yararlanılıyor?

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bireysel ve kurumsal ses hattı kullanan müşterileri Salla Kazan kampanyasından her hafta 1 kere yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında verilen faydalardan kalan miktarının sorgusu da yine Cep Hesabım uygulamasından yapılabiliyor. Cep Hesabım uygulaması App Store ya da Google Play Store’dan indirilerek kullanılabiliyor. Ayrıca dileyenler mobil cihazlarından https://www.kktcell.com/salla-kazan-kampanyasi linkini kullanarak da uygulamayı indirerek giriş yapabiliyor.