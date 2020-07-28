Kıbrıs

46 çocuk bakım ve koruma altındadır

28 Temmuz 2020
Sosyal Hizmetler Dairesi

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda şu anda 46 çocuğun bakım ve koruma altında bulunduğunu; son 6 ayda çocuk sayısındaki artış göz önünde bulundurularak 4 yeni anne istihdam edildiğini, şu anda 3 annenin daha istihdamı için işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda olumsuz koşullara yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanılttığını belirtti.

Daire, çocukların bakımı ve yuvayla ilgili detayları paylaştı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimi açısından tehlikeyle karşı karşıya kalan, ihmal ve istismar edilen çocukların, devlet koruması altına alınarak Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde bakıldığı belirtildi.

Korumaya alınan çocukların önce Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda yasal olarak barındırıldığı, daha sonra ise daire tarafından yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde, ya biyolojik aile yanına geri verildiği ya da devletin belirlediği uygun alternatif bakım modelleri içerisinde korumaya alındığı kaydedilen açıklamada, bu alternatif bakım modelleri arasında; koruyucu aile yanında bakım, evlat edindirme ya da ev tipi bakım modeli hizmeti sunan SOS Çocukköyü’nde çocukların bakımının yapılmasının yer aldığı ifade edildi.

“PERSONEL SIKINTISINDAN DOLAYI BİR YILDIR SOS’E GEÇEMİYORLAR”

Yaklaşık bir yıldır SOS Çocukköyü’nde yaşanılan personel sıkıntısından dolayı, çocukların buraya geçişinin yapılamadığı belirtilen açıklamada, bakımların Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda sürdürüldüğü kaydedildi.

“46 ÇOCUK BAKIM VE KORUMA ALTINDA”

Himayeye alınan çocuk sayısının sürekli değiştiği belirtilen açıklamada, şu anda Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 46 çocuğun bakım ve koruma altında bulunduğu ifade edildi.

“16 ANNE 7/24 VARDİYA SİSTEMİYLE ÇALIŞIYOR”

Çocuklara, 16 bakıcı annenin hizmet verdiği, 7/24 vardiya sistemi ile çalışıldığı, zaman zaman yoğunluk durumuna göre fazla çalışma saatlerinin ek mesai ile karşılandığı anlatılan açıklamada, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nın üst katında 0-6 yaş grubunda olan 18 çocuğun; alt katta ise 21 çocuğun bakımlarının sağlandığı kaydedildi.

PİLOT UYGULAMA

Açıklamada, ilk kez bu yıl pilot olarak, çocukların topluma daha iyi entegre olmalarını sağlamak amacıyla, 12 yaş üstü erkek çocuklar için, toplum içinde bir ev kiralanarak bakım verilmeye başlandığı ifade edildi.

AMAÇ EV TİPİ BAKIM MODELİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Amacımız önümüzdeki dönemde, tüm çocuklarımızın, ev tipi bakım modeli ile bakımlarının sağlanmasıdır. Bu yöndeki çalışmalarımız sürmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, devlet himayesinde bulunan tüm çocukların her türlü bakımı ve güvenliği için ödün vermeden hizmet vermekte, bu kapsamdaki çalışmalarına özveriyle devam etmektedir. Son altı ay içerisinde, çocuk sayısındaki artış göz önünde bulundurularak; Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Lefkoşa Çocuk Yuvası’na 4 yeni anne istihdam edilmiştir. Şu anda 3 annenin daha istihdamı için, dairemiz tarafından yapılan işlemler tamamlanmak üzeredir.

“HABERLER ÜZDÜ”

Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, yuvadaki olumsuz koşullarla ilgili haberlerden dairemiz büyük üzüntü duymuştur. Bu haberler gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır.”

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, yasaların başta daire müdürüne vermiş olduğu yetki çerçevesinde tüm personeli ile birlikte özveri ve hassasiyetle çocuklara karşı görevini yürüttüğü belirtilen açıklamada, gelecekte de aynı duyarlılıkla sorumluluklarını sürdürmeye devam edecekleri kaydedildi.

Açıklamada, özellikle çocuklarla ilgili yapılan haberlerde çocuk hakları çerçevesinde hareket edilip gereken duyarlılığın gösterilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği de vurgulandı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of “Otel sahipleri ve yurtdışından gelenlere taahhütname…”

“Otel sahipleri ve yurtdışından gelenlere taahhütname…”

27 Temmuz 2020
Photo of Tatar: Sağlık çalışanlarının alacakları ek mesailerdeki sorunun çözüldü

Tatar: Sağlık çalışanlarının alacakları ek mesailerdeki sorunun çözüldü

27 Temmuz 2020
Photo of Girne’de karantinadaki misafir otelden firar etti

Girne’de karantinadaki misafir otelden firar etti

27 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 1855 test yaptı

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 1855 test yaptı

27 Temmuz 2020
Photo of Müteahhitler Birliği halkı tedbirli olmaya çağırdı

Müteahhitler Birliği halkı tedbirli olmaya çağırdı

27 Temmuz 2020
Photo of Güney’e geçişlerde 15 günde bir PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Güney’e geçişlerde 15 günde bir PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

27 Temmuz 2020
Photo of Erhürman: Sürece liderlik yapılamıyor!

Erhürman: Sürece liderlik yapılamıyor!

27 Temmuz 2020
Photo of Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

27 Temmuz 2020
Photo of Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuk yoğun bakımda

Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuk yoğun bakımda

27 Temmuz 2020
Photo of Grev 60 gün süreyle yasaklandı

Grev 60 gün süreyle yasaklandı

27 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı