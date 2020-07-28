Biri Gönyeli biri Yedikonuk’tan 2 yeni vaka

Türkiye seyahatinden dönen iki kişide yapılan covid-19 testlerinde pozitif çıkan iki kişinin tedavisine başlanırken her iki kişinin de yakın temaslıları karantinaya alınıyor.

Gönyeli ve Yedikonuk’ta yaşayan iki kişinin çok sayıda temaslısı olduğu öğrenildi.

4. gün pozitif çıktı

Alınan bilgilere göre söz konusu şahsın, onkoloji hastası olduğu öğrenilirken, kişinin Türkiye’den çift PCR testi uygulaması ile ülkeye geldiği ve testlerinin negatif çıktığı ifade edildi. Ancak şahsın, gelişinin 4’üncü günü çeşitli semptomlarla hastaneye başvurduğu ve burada yapılan testlerin ise pozitif çıktığı belirtildi. Öte yandan söz konusu vakanın bu süre içinde çok sayıda kişi ile temas ettiği bilgisi de verildi. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Benli açıkladı

Konuyla ilgili açıklama yapan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli şu ifaledeleri kullandı:

Gönyeli Belediyesi’nde görev yapan bir personelinimiz 12 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul’a seyahat etmiş, 20 Temmuz 2020’de ise ülkeye geri dönüş yapmıştır.

İlgili personelimiz, ülkeye dönüşte gerekli testlerini yaptırmış, ilk test sonuçları ‘negatif’ çıkmıştır.

İlgili çalışanımıza seyahati sonrasında yapılan ikinci testin pozitif sonuç verdiği öğrenilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi süreci başlatılmıştır.

Yurt dışı seyahati nedeniyle, ilgili personel, 12 Temmuz’dan bugüne izinli kabul edilmiştir ve hiçbir durumda, ilgili süreçte belediyede görev yapmamıştır.

Söz konusu kişinin, belediyemiz dışındaki temaslılarına yönelik takibi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.