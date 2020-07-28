Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı

Corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131 \u00fcretmek i\u00e7in ortak \u00e7al\u0131\u015fma yapan Pfizer ve BioNTech \u015firketleri d\u00fcnya genelinde Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n testlerine ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 duyurdu. Testler 120 \u00fclke ve b\u00f6lgeden 30 bin kat\u0131l\u0131mc\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. Testler ba\u015far\u0131l\u0131 olursa 2020 sonunda iki \u015firketin geli\u015ftirdi\u011fi a\u015f\u0131n\u0131n piyasaya s\u00fcr\u00fclmesi bekleniyor.\r\n\u00c7in'de ba\u015flayan SARS benzeri yeni tip corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan bir pandemiye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nD\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan ila\u00e7 \u015firketleri k\u00fcresel salg\u0131na \u00e7are olmas\u0131 beklenen Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 geli\u015ftirmek i\u00e7in yar\u0131\u015f halinde. Amerikan ila\u00e7 \u015firketi Pfizer ile T\u00fcrk bilim insan\u0131 Prof. Dr. U\u011fur \u015eahin'in kurucu orta\u011f\u0131 oldu\u011fu Alman biyoteknoloji firmas\u0131 BioNTech uluslararas\u0131 Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 denemelerine ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\u0130ki \u015firket 120 \u00fclke ve b\u00f6lgeden 30 bin ki\u015finin kat\u0131laca\u011f\u0131 Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 testlerine ba\u015flad\u0131. Olumlu sonu\u00e7lar\u0131n elde edilmesi durumunda Pfizer ve BioNTech ekim ay\u0131nda lisans ba\u015fvurusu yapacak. \u015eirketlerden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re testler ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7erse Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 2020 sonunda piyasaya s\u00fcr\u00fclecek.\r\n\r\nBNT162b2 ad\u0131 verilen a\u015f\u0131n\u0131n 2020 sonuna kadar 100 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz \u00fcretilmesi planlan\u0131yor.\r\n\r\n\r\nCovid-19'da potansiyel a\u015f\u0131 geli\u015ftiricileri aras\u0131ndaki Moderna Inc. de pazartesi g\u00fcn\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada 30 bin kat\u0131l\u0131mc\u0131l\u0131 testlere ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n\r\nD\u00fcnya genelinde Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 geli\u015ftirmek i\u00e7in yap\u0131lan yar\u0131\u015f gittik\u00e7e h\u0131zlan\u0131yor. ABD ve \u0130ngiltere gibi geli\u015fmi\u015f \u00fclkeler b\u00fct\u00fcn \u015firketlerle a\u015f\u0131 anla\u015fmas\u0131 yap\u0131yor.\r\n\r\nSon olarak ABD, ge\u00e7en hafta test a\u015famas\u0131ndaki Pfizer ve BioNTech a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n 100 milyon dozuna 1,95 milyar dolar \u00f6demi\u015fti.\r\n\r\n\u0130ngiltere de ayn\u0131 a\u015f\u0131ndan 30 milyon doz \u00f6n sipari\u015f vermi\u015fti.\r\n\r\nAmerikan ila\u00e7 \u015firketi Pfizer ve T\u00fcrk bilim insan\u0131 Prof. Dr. U\u011fur \u015eahin'in kurucu orta\u011f\u0131 oldu\u011fu Alman biyoteknoloji firmas\u0131 BioNTech'in geli\u015ftirdi\u011fi Kovid-19 a\u015f\u0131 aday\u0131n\u0131n, d\u00fcn 1. ve 2. a\u015fama klinik denemelerinden olumlu sonu\u00e7 al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bildirilmi\u015fti.\r\n\r\nABD merkezli ila\u00e7 \u015firketi Moderna ise son a\u015famas\u0131na gelinen Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n denemelerine ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n