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Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı

28 Temmuz 2020
Corona virüs aşısı

Corona virüs aşısı üretmek için ortak çalışma yapan Pfizer ve BioNTech şirketleri dünya genelinde Covid-19 aşısının testlerine başladıklarını duyurdu. Testler 120 ülke ve bölgeden 30 bin katılımcıyla gerçekleştirilecek. Testler başarılı olursa 2020 sonunda iki şirketin geliştirdiği aşının piyasaya sürülmesi bekleniyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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