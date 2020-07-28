Bilim ve Teknoloji

Apple yapay zeka için 20 şirket satın aldı

28 Temmuz 2020
Apple yapay zeka

Apple yapay zeka teknolojilerinde en çok satın alma yapan şirket oldu. CB Insights raporuna göre, Apple geride kalan 10 yıllık dönemde yapayzeka teknolojileri üzerinde çalışan 20 şirketi satın aldı. Apple’ı 14 satın almayla Google ve 10 satın almayla Microsoft takip etti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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