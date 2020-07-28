Apple yapay zeka için 20 şirket satın aldı

Apple yapay zeka teknolojilerinde en \u00e7ok sat\u0131n alma yapan \u015firket oldu. CB Insights raporuna g\u00f6re, Apple geride kalan 10 y\u0131ll\u0131k d\u00f6nemde yapayzeka teknolojileri \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fan 20 \u015firketi sat\u0131n ald\u0131. Apple'\u0131 14 sat\u0131n almayla Google ve 10 sat\u0131n almayla Microsoft takip etti.\r\n\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda pek \u00e7ok sat\u0131n alma haberi ile kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kan\u00a0Apple, \u00f6zellikle yapay zeka teknolojilerine odaklanan giri\u015fimleri sat\u0131n almaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\nBusiness Insider'da yer alan habere g\u00f6re, CB Insights\u00a0taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131lan bir rapora g\u00f6re Apple,\u00a02010-2019\u00a0y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda rakiplerinden daha fazla yapay zeka giri\u015fimini sat\u0131n ald\u0131.\r\n\r\nPayla\u015f\u0131lan raporda, yapayzeka teknolojilerini olduk\u00e7a \u00f6nemseyen Apple, 2010-2019 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda toplamda 20 yapay zeka giri\u015fimini b\u00fcnyesine katt\u0131. Ayn\u0131 d\u00f6nemde Apple'\u0131n en b\u00fcy\u00fck rakiplerinden olan Google 14, Microsoft 10, Facebook 8 ve Amazon ise 7 yapay zeka giri\u015fimini sat\u0131n ald\u0131.\r\n\r\nCB Insights'\u0131n verilerine g\u00f6re 2010 - 2019 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda toplamda\u00a0635\u00a0yapay\u00a0zeka\u00a0\u015firketi\u00a0sat\u0131n al\u0131nd\u0131. Di\u011fer y\u0131llar ile k\u0131yasland\u0131\u011f\u0131nda ise s\u00f6z konusu sat\u0131n almalar 2013-2018 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda 6 kat artt\u0131.\r\n\r\nRapora g\u00f6re Apple, s\u00f6z konusu yapayzeka giri\u015fimlerini iPhone modelleri i\u00e7in sat\u0131n al\u0131yor.\r\n\r\nSat\u0131n al\u0131nan 20 yapay zeka giri\u015fimi iPhone modellerine yeni \u00f6zellikler ekleme konusunda Apple'a y\u0131llard\u0131r destek oluyor.\r\n\r\n