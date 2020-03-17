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Pilli: 16 solunum cihazı ayrıldı, olası salgında eksiklikler olabilir

17 Mart 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu akşam katıldığı bir televizyon programında, toplam 58, koronavirüs vakaları için de ayrılmış 16 solunum cihazı olduğunu açıkladı.

Pilli, konuşmasında olası bir salgında, vakaların hastalık durumuna bağlı olarak eksiklikler olabileceğini belirtti. “Bu ülkede altyapı eksiklikleri, cihaz eksiklikleri ta eskiden beri devam etmektedir” diyen Pilli “vakaya bağlı olarak solunum cihazı eksikliği çıkacaktır” dedi. Devamla Pilli, “İngiltere’de Almanya’da, Fransa’da veya İtalya’da vakaların tümünün solunum cihazlarına mı bağlı olduğunu sanıyorsunuz, bu vakaya bağlı” açıklamasında bulunarak, solunum cihazlarının tanesinin 20 bin dolar olduğunu ve 50 yeni solunum cihazının daha Türkiye’den geleceğini ekledi.




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