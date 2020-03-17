Pompeo: Rusya, Suriye’de düzinelerce Türk askerini öldürdü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Suriye’deki operasyonları süresince düzinelerce Türk askeri öldürdüğüne inandıklarını ifade etti.

Washington’daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir basın toplantısı düzenleyen Pompeo, “Washington’ın NATO müttefiki Türkiye’ye desteği sürüyor” dedi.

Reuters’ın aktardığına göre Pompeo, askerlerin nerede ve ne zaman öldürüldüğüyle ilgili bir bilgi sunmadı. 27 Şubat’ta Suriye’nin idlib bölgesinde düzenlenen bir saldırıda 34 Türk askeri şehit olmuştu. Ankara, saldırıyı Suriye ordusunun gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Öte yandan NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın aktardığına göre, Pompeo, “Türkiye’ye ek yardım sağlamayı düşünüyoruz” dedi.