Dünya

Pompeo: Rusya, Suriye’de düzinelerce Türk askerini öldürdü

17 Mart 2020
Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Suriye’deki operasyonları süresince düzinelerce Türk askeri öldürdüğüne inandıklarını ifade etti.

Washington’daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir basın toplantısı düzenleyen Pompeo, “Washington’ın NATO müttefiki Türkiye’ye desteği sürüyor” dedi.

Reuters’ın aktardığına göre Pompeo, askerlerin nerede ve ne zaman öldürüldüğüyle ilgili bir bilgi sunmadı. 27 Şubat’ta Suriye’nin idlib bölgesinde düzenlenen bir saldırıda 34 Türk askeri şehit olmuştu. Ankara, saldırıyı Suriye ordusunun gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Öte yandan NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın aktardığına göre, Pompeo, “Türkiye’ye ek yardım sağlamayı düşünüyoruz” dedi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Yüzlerce sahte corona virüs testi ele geçirildi

Yüzlerce sahte corona virüs testi ele geçirildi

16 Mart 2020
Photo of İran’da ölü sayısı 853’e yükseldi

İran’da ölü sayısı 853’e yükseldi

16 Mart 2020
Photo of Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?

Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?

16 Mart 2020
Photo of İtalya’da koronavirüs: Ölüm kalım kararları vermek zorunda kalan doktorlar

İtalya’da koronavirüs: Ölüm kalım kararları vermek zorunda kalan doktorlar

16 Mart 2020
Photo of Guardian: Salgın 2021 bahar aylarına kadar sürebilir

Guardian: Salgın 2021 bahar aylarına kadar sürebilir

16 Mart 2020
Photo of Koronavirüs – Fransa Sağlık Bakanı: Anti-inflamatuar ilaçlar hastalığı ağırlaştırabilir

Koronavirüs – Fransa Sağlık Bakanı: Anti-inflamatuar ilaçlar hastalığı ağırlaştırabilir

16 Mart 2020
Photo of Papa, karantinadaki Roma caddelerinde

Papa, karantinadaki Roma caddelerinde

16 Mart 2020
Photo of Elon Musk’tan ‘corona virüs’ açıklaması

Elon Musk’tan ‘corona virüs’ açıklaması

16 Mart 2020
Photo of İngiltere’nin corona virüs raporu sızdı

İngiltere’nin corona virüs raporu sızdı

16 Mart 2020
Photo of Corona virüste son durum

Corona virüste son durum

16 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı