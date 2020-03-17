Dünya

Koronavirüs hastalarının yüzde 86’sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor

17 Mart 2020

ABD’de yayımlanan bir araştırmada, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) taşıyanların yüzde 86’sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı kaydedildi. 

Independent Türkçe’nin haberine göre; Science Dergisi, konuyla ilgili bir araştırma yayımladı. Çin’de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6’sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Araştırmacılar, Çin’in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan salgının izlerini bilgisayar modellemesi kullanarak takip etti.

Araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen ‘gizli virüs’ taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tespit ettiklerini kaydetti. Araştırmada, “Yeni tip Koronavirüs’ü taşıyan insanların yüzde 86’sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı” vurgulandı.

Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, “Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor” ifadelerini kullandı.

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, “Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek” dedi.




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