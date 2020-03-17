Halkın Partisi’den 50 bin liralık bağış

Halkın Partisi (HP) Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu sosyal medya üzerinden Halkın Partisi’nin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne acil tıbbi malzeme tedarik edilmesi için Elli Bin Türk Lirası bağış yapma kararı aldığını açıkladı

Hasan Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

”Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı;

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne acil tıbbi malzeme tedarik edilmesi için Elli Bin Türk Lirası bağış yapma kararı almıştır.

Ülkemizin içinden geçtiği bu zor şartlarda, devletimize destek olmak amacıyla bu adımı atmış bulunuyoruz.”