Kıbrıs

Halkın Partisi’den 50 bin liralık bağış

17 Mart 2020
Hasan Büyükoğlu

Halkın Partisi (HP) Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu sosyal medya üzerinden Halkın Partisi’nin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne acil tıbbi malzeme tedarik edilmesi için Elli Bin Türk Lirası bağış yapma kararı aldığını açıkladı

Hasan Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

”Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı;
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne acil tıbbi malzeme tedarik edilmesi için Elli Bin Türk Lirası bağış yapma kararı almıştır.

Ülkemizin içinden geçtiği bu zor şartlarda, devletimize destek olmak amacıyla bu adımı atmış bulunuyoruz.”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güneyde karantinaya alınanlar: Bir odada dört kişi kalıyor

Güneyde karantinaya alınanlar: Bir odada dört kişi kalıyor

17 Mart 2020
Photo of Sucuoğlu: Gelirlerimiz düştü, maaşlar gecikebilir

Sucuoğlu: Gelirlerimiz düştü, maaşlar gecikebilir

17 Mart 2020
Photo of Yasağa rağmen toplu taşıma yapan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

Yasağa rağmen toplu taşıma yapan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

17 Mart 2020
Photo of Genç İşadamları Derneği’nden hükümete açık mektup

Genç İşadamları Derneği’nden hükümete açık mektup

17 Mart 2020
Photo of Yenicami tüm faaliyetleri askıya aldı

Yenicami tüm faaliyetleri askıya aldı

17 Mart 2020
Photo of Tedbirlere uymayan şirketlere mühür

Tedbirlere uymayan şirketlere mühür

17 Mart 2020
Photo of Umre’den KKTC’ye 1 ayda 6 kişi döndü

Umre’den KKTC’ye 1 ayda 6 kişi döndü

17 Mart 2020
Photo of Limanda korona gerginliği

Limanda korona gerginliği

17 Mart 2020
Photo of Tatar: Her şey çok iyi gidiyor

Tatar: Her şey çok iyi gidiyor

17 Mart 2020
Photo of Seçim ertelenmesi gündemde

Seçim ertelenmesi gündemde

17 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı