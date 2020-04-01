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Pilli: 11 öğrenciye ileri tetkik yapılacak

1 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri aktardı.

Bakan Pilli, Malpas Hotel’de 14 günlük karantina süreleri dolan öğrencilere test yapıp evlerine gönderildiklerini söyledi. Pilli, 11 öğrenciye ileri tetkik yapılacağını söyledi.

Pilli ayrıca, otellerde kalan kişilerin çıkıştan sonraki takibi için iletişim bilgilerinin ve çıktıktan sonra nerede kalacaklarına dair bilgilerinin alındığını kaydederek, hotel karantinasının ardından 7 günlük de ev karantinasının başlayacağını hatırlattı.

Gecikme yaşandı

Karantina oteli Malpas Otel’de bu sabah gerçekleştirilmesi planlanan tahliyenin karantinada olanlara yapılan testlerin 11’inin şüpheli çıkması nedeni ile geciktiği kaydedildi.


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