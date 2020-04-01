Corona’ya yakalanan Idris Elba: Kurtuldum

Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra eşi Sabrina Dhowre-Elba ile birlikte iki haftalık karantinayı geride bırakan ünlü aktör Idris Elba, “Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum” dedi.

Ünlü oyuncu Idris Elba, eşi Sabrina Dhowre-Elba ile birlikte iki haftalık karantinayı geride bıraktı. 47 yaşındaki Amerikalı aktör, corona testlerinin pozitif çıkmasının ardından sağlık durumlarıyla ilgili sosyal medyada bilgilendirme yapmaya devam ediyor. İyi olduklarını söyleyen Elba, tıpkı hastalığın başında olduğu gibi hala herhangi bir belirtisini taşımadıklarını belirtti.

Yeni filminin çekimleri için New Mexico’da bulunduğu esnada Covid-19’a yakalandığını öğrenen İngiliz oyuncu, ülkesine dönememiş, eşiyle birlikte karantinaya girmişti. Eşi Sabrina da bir hafta sonra test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

“EN KÖTÜ KISMINI ATLATTIK”

Elba yeni açıklamasında, “Karantina dönemini geçirdik, ama çok zor durumda kaldık. Eve geri dönüş yapamıyoruz, bu yüzden hala biraz hareketsiz oturmalıyız. Ama bunun dışında iyiyiz ve en kötü kısmını atlattığımız için minnettarız” dedi.

“SİZ DE KURTULABİLİRSİNİZ”

Karantina günlerini, “Tuhaf çünkü asla hareketsiz oturmuyorum, Sabrina da kesinlikle oturmuyor. Bence onun için daha zor, çünkü daralıyor” diye anlatan Elba, “İkimiz de iyiyiz, zihinsel olarak iyimser kalmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de iyisinizdir. Aklınızı başınızda tutun, endişelenmeyin ve panik yapmayın” dedi.

Elba, “Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum ve siz de kurtulabilirsiniz” ifadesini kullandı.

“KANADA BAŞBAKANI’NIN EŞİNDEN KAPTIM”

Elba, daha önce yaptığı sosyal medya açıklamasında, hangi belirtilere sahip olduğunu soran hayranlarına, “Çok fazla belirtim olmadı. Test yaptırdığımda vücut ağrılarım ve baş ağrım vardı” diye konuşmuştu.

Elba, corona virüsü, en son görüştüğü Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau’nun eşinden kaptığını doğrulamıştı.

29 yaşındaki Sabrina Dhowre-Elba, Idris Elba’nın testi pozitif çıktıktan sonra karantinada onunla birlikte kalmaya devam etmiş, genç kadının göz göre göre eşinden virüsü kapması eleştiri konusu olmuştu.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Başlangıçta virüse yakalanmayan ancak karantinası sırasında eşinden ayrı kalmayı reddettikten sonra corona virüs testi pozitif çıkan Sabrina Dhowre ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e konuşarak, “Onunla birlikte olmak istedim. Pişman değilim. Ona bakmak için ‘bir eş içgüdüsü’ hissettim” demişti.