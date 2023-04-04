PGM Müdürlüğüne aranan Kasım Kuni’ye rütbeleri takıldı

Polis Genel Müdürlüğü Eybil Efendi Konferans Salonunda bugün gerçekleştirilen törenle 04 Nisan tarihinden itibaren Polis Genel Müdürü Mevkiine atanan Kasım KUNİ’ye rütbeleri takıldı.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu TOPALOĞLU, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir BAYRAKLI ve Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ’nin yanı sıra, İlçe Polis ve PGM-Bölüm Müdürleri katıldı.

Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ’nin özgeçmişinin okunmasının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu TOPALOĞLU tarafından Kasım KUNİ’ye rütbeleri takıldı. Törende konuşan Kasım KUNİ; Polis Genel Müdürü görevine kendisini layık gören ve atayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu TOPALOĞLU ile Devlet büyüklerine şükranlarını sundu.

Bu onurlu göreve atanmaktan dolayı duyduğu gururu dile getiren KUNİ, bu kutsal ve şerefli görevin sorumluğunu omuzlarında taşıyacağından kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Bireysel ve örgütsel suçlarla etkin bir şekilde mücadele etmek maksadıyla Polis Örgütüne, insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygılı, Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı, milli ve evrensel değerlere açık polis mensupları yetiştirerek, Polis Örgütünde her kademede görev yapan tüm personeli ile birlikte, üstün görev anlayışı ve disiplin içerisinde çalışarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.

Tümgeneral Zorlu TOPALOĞLU ise; Devlet büyüklerinin de onayı ile Polis Genel Müdürü mevkiine atanan Kasım KUNİ’nin bu görevi layıkıyla yapıp, Polis Genel Müdürlüğünü en iyi şekilde temsil edeceğine ve daha ileriye taşıyacağına dair inancının tam olduğunu belirtti ve Kasım Kuni’yi tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Bunların yanı sıra, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için Polis Genel Müdürlüğünün tüm birimlerinin araç gereç ve teknik donanımla güçlendirmeye devam edecekelerini söyledi. Tüm TOPALOĞLU, görev yapan tüm kademelerdeki polis mensuplarına özverili çalışmalardından dolayı teşekkür etti.