Meclis Genel Kurulu Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağrıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meclis Genel Kurulu Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağrıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Meclis Genel Kurulu Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağrıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Toplantının gündeminde, dün meclis çalışanlarının ek mesai yapmama eylemi nedeniyle görüşülmesi yarım kalan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı olacak.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Zorlu Töre milletvekillerini, 6 Nisan Perşembe günü saat 09.00’da 2’nci Olağanüstü Birleşime davet etti.


Toplantıda, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edilecek.

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Tags:ihaleMeclisolağanüstütoplantıyasa
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