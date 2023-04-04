KTÖS ve KTOEÖS Başbakanlık önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ekonomik paket içeriğinin gizli tutulduğu ve çadırda eğitim sürerken ilahiyat koleji müjdesi verildiği gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem düzenleyerek, hükümeti protesto etti.

Eyleme Sendikal Platform da destek verirken, “Yakanızda Atatürk, Beyninizde Şeriat; Çocuklarımız Çadırda, Derdiniz Hâlâ İlahiyat” pankartı açıldı, tüm Bakanlar Kurulu üyelerine TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın fotoğrafı montajlanarak hazırlanan görselle Bakanlar Kurulu eleştirildi.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş eylemde yaptığı konuşmada, ülkenin gidişatından memnun olmadıklarını belirterek, yönetenleri “liyakatsiz, vatandaşını hor gören, eğitimi sağlığı düşünmeyerek kendi cebini doldurmaya çalışan zihniyete sahip olmakla” eleştirdi.

Laik, demokratik, Atatürkçü ve eşit eğitimden yana olduklarını, şeriat ve adeta “Fuat Oktaylaşmış Bakanlar Kurulu vasıtasıyla oy kapma uğruna laik yaşam biçiminin tehdit edilmesine” karşı olduklarını söyleyen Maviş, okullarda rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, sosyal-kültürel entegrasyonu sağlayacak birimler eksikken, deprem konusunda okul binalarına ileri tetkikler yapılmamışken “ilahiyat koleji müjdelerinin verildiğini, yurt dışı ziyaretleri ve temsil-ağırlama giderlerinden tasarruf edilmediğini “savundu.

Kıbrıs Türk toplumunu aşağılayıcı davranışta bulunan bir öğretmenin İnstagram sayfasında paylaştığı videodaki sözlerini kendisine iade ettiklerini söyleyen Maviş, yasalarda bununla ilgili yaptırımların bulunduğunu, söz konusu öğretmene disiplin cezası verilip verilmeyeceğinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Maviş, okullardaki ileri tetkiklerin, güçlendirme maliyet değerlendirmesinin, yeni yapılacak okulların halen muallakta ve açıklamaya muhtaç sorunlar olduğunu dile getirerek, okul yapmak için “arazi yok” bahanesi uyduranların 83 milyon TL’lik ilahiyat koleji projesine destek çıktıklarını aktardı.

-“Bir kuruş kestirtmeyiz… Bağış yapacak olan Şampiyon Melekler Derneğine bağış yapsın”

Maviş, hükümetin maaşlardan deprem kesintileri yapacak olmasını adeta “yüzüne gözüne bulaştırdığını” da savunarak, “Bir kuruş kestirmeyiz, eğer bağış yapacaksa herkes gitsin Şampiyon Melekler’i yaşatacak derneğe bağış yapsın” çağrısında bulundu.

Maviş ayrıca, AKSA’nın ülkede 28 milyon dolarlık alım garantili iş yaptığını, KIB-TEK’e ise yatırım yapılmadığını söyleyerek, yeşil enerji üretimi konusunda ASELSAN’ın ülkeye davet edilerek Kıbrıs’ın yeşil enerjisinin de yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığını iddia etti.

-“Halkın ödediği yüksek elektrik faturalarının sebebi ihalesiz alınan akaryakıt”

Vatandaşın ödediği yüksek elektrik faturalarının sebebinin santrallere ihalesiz alınan akaryakıt olduğunu belirten Maviş, Fuat Oktay’ın adada yaptığı açıklamaların ortada olmasına karşın, İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolünün ise gizli tutulduğunu, içeriğinde yer alan, hibe, kredi ve borçların miktarlarının kime ve ne kadar olduğunun belli olmadığını kaydetti.

Ayrıca ülkede sosyal konut yapacak bilgi donanım ve becerinin bulunduğunu söyleyen Maviş, ülkenin ne TOKİ’ye ne de “Fuat Oktaylaşmış Bakanlar Kurulu’na” ihtiyacı olmadığını söyledi.

“Hastane ve Mesarya sulama müjdeleri kaçıncı kez veriliyor?”, “Girne’deki askeri hastanenin protokolde işi ne?” sorularını da soran Maviş, bir taraftan asgari ücret erirken, pahalılık iki ayda yüzde 7,39 artmışken, dövizdeki artış sürerken, hükümetin tüm bu sorunlarla ilgilenmeyip ülkenin geleceğini AKP’ye teslim ettiğini iddia etti.

Muhalefete de seslenen Maviş, “Reddetmekle olmaz, reddetmeyin; külliyeyi iktidara geldiğiniz zaman ne yapacaksınız, müze mi, sergi salonu mu olacak, ilahiyat kolejini ne yapacağız?… Tüm bunları planlamalıyız… Biz bunları oturdukları koltuklardan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız” ifadelerini kullandı.

-Elmalı

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, da iktidarı halkın iradesini kullanamamakla eleştirerek, yazdan beri yaptıkları eylemlerle eğitimdeki sorunlara dikkat çektiklerini fakat bu sorunlara hiç el atılmadığı gibi, deprem sonrası okul binalarıyla ileri tetkiklerin dahi yapılmadığını, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin üçe bölünerek eğitim yaptığını, Namık Kemal Lisesi’nin çadırdan online eğitime geçmek zorunda kaldığını, Cumhuriyet Lisesi ve GMTMK ile ilgili beklentilere cevap verilmediğini kaydetti.

Elmalı, tüm bunların üzerine hükümet edenlerin Gazimağusa halkının gözünün içine baka baka “ilahiyat koleji yapacağız” açıklaması yapabildiğini kaydederek, “Böyle bir talep ve ihtiyaç var mı?… Bu topluma hakaret ediyorsunuz.” şeklinde konuştu.

-“Toplum ilahiyat kolejine karşı çıkacaktır”

Hükümetin ülkedeki gerçek sorunları konuşmaktan aciz olduğunu söyleyen Elmalı, ilahiyat kolejine toplumun karşı çıkacağını, bir toplumun bilimle, Atatürk ilkeleri ve çağdaş, laik bir eğitimle ileriye gidebileceğini, toplumun, kimseden beklemeden kendi değer yargılarına ve kimliğine sahip çıkacağını ifade etti.

-Bengihan

Sendikal Platform adına eylemde söz alan KTMAS Genel Başkanı Güven Bengihan da, ülkede ilahiyat kolejlerine değil çağdaş, bilimsel, laik eğitim kurumlarına ihtiyaç olduğunu söyleyerek, hükümeti Kıbrıslı Türk kimliği ve kültürünü yok etmek ve toplum mühendisliği yapmak isteyenlere teslim olmakla eleştirdi

-“Halkı yakan iktidardaki Güneş’i zapt edeceğiz”

Cesur ve yürekli hükümetlerin iktidara gelip, Kıbrıslı Türklerin kimlik ve kültürünü koruması gerektiğine vurgu yapan Bengihan, toplumsal ve bütünlüklü mücadele verilmesi, halk olarak birlikte hareket ederek “halkı yakan iktidardaki Güneş’i zapt edeceklerini” sözlerine ekledi.