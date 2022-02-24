Petrol 100 doları geçti, altın 14 ayın zirvesinde

Brent petrolün varili yüzde 6’yı aşan artışla 100 doları geçti. Brent petrolün varil fiyatı 7 yılın en yüksek seviyesi olan 101 doları gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 5 civarı artarak 96,2 dolara yükseldi.

Sabah saatlerindeki operasyon haberleriyle 101 doları gören brent petrol, sonrasında 100 doların altına geriledi. Gün ortasına doğru brent petrol yeniden yükselişe başlarken bir kez daha 100 dolar sınırı aşıldı. Saat 12:30 itibarıyla brent petrolün varili yüzde 6,40 ile fiyatlar 100,20 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları 14 ayın zirvesinde

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.949 dolar ile 4 Ocak 2021’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi gördü. 1.949 dolar ile 14 ayın zirvesini gören altın fiyatları sonrasında 1.940 dolar civarında işlem görüyor.

Gün ortasında spot altının ons fiyatı yüzde 1,80 artışla 1.943 dolar düzeyinde.

Küresel borsalarda sert satışlar

Rusya’nın Ukrayna’nın askeri altyapısına yönelik operasyonları küresel hisse senedi piyasalarını vurdu. Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2.1, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 4.4, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 2.6 Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 3.9, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 4.3 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 3.3 değer kaybetti..

İşlemlerin sona erdiği Asya borsalarında da sert satışlar yaşandı. Günü yüzde 1,8 düşüşle kapanan Japonya’nın Nikkei endeksi gün içi işlemlerde yüzde 2,4 geriledi. Tokyo Nikkei 225 Endeksi Kasım 2020’den bu yana ilk kez 26 bin puanın altını gördü. Çin’de Shanhai Birleşik Endeksi de yüzde 1,74 düşüşle kapandı.

Şu sıralarda ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de ekside. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 669 puan, yüzde 2,02, S&P 500 vadeli endeksi 85,6 puan, yüzde 2,03 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 341,75 puan, yüzde 2,55 ekside.

Rus borsalarında işlemler durdu

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu. Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi. Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti. Kaynak: Dünya Gazetesi