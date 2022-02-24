Kripto varlıklara Rusya darbesi

Rusya’nın Ukrayna gerilimini askeri operasyona dönüştürmesi sonra piyasalar yaşanan şok dalgası kripto varlıkları da etkiledi. Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para birimleri değer kaybediyor.

Kripto varlıklarda, diğer finansal varlıklarda olduğu gibi düşük risk iştahı dikkat çekiyor. Yüzde 8’e yakın değer kaybıyla 34 bin 322 dolara kadar düşen Bitcoin, kısmi toparlanma ile 35 bin 300 dolar civarına yükseldi. Ethereum ise 2 bin 300 dolar seviyesinin altına inerek yüzde 12 değer kaybetti.

Altcoinlerde de benzer düşüşler yaşanıyor. Gün ortası itibarıyla son 24 saat içerisinde Ripple yüzde 12; Solana yüzde 7,5; Avalanche yüzde 13,3 Cardano yüzde 15,8; Stellar yüzde 11,5; Dogecoin yüzde 15,3; Shiba Inu yüzde 14 gerilemiş durumda.